Украина с 1990 года потеряла 32 миллиона человек населения, что по масштабам, как считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров, превосходит даже потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Такую оценку политик привёл на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости».

«Народ Украины… потерял с 1990 года 32 миллиона человек, в мире таких трагедий не было. Это больше, чем потери Советского Союза в Великую Отечественную войну», — заявил Азаров.

По словам экс-премьера, демографический кризис стал следствием процессов, которые развивались на Украине на протяжении последних десятилетий. В числе причин сокращения населения он назвал смертность, гибель людей и массовый отъезд граждан за границу. При этом приведённая им цифра относится к общей оценке убыли населения, а не исключительно к числу погибших.

Особенно серьёзные изменения, считает Азаров, произошли после событий Евромайдана 2013–2014 годов. Политик заявил, что за прошедшие 13 лет страна пережила разрушительные перемены. Нынешнюю политическую систему Украины он охарактеризовал как нацистскую, возложив ответственность за происходящее на пришедшие после Майдана власти.

Демографическая ситуация на Украине действительно остаётся сложной, однако оценки численности населения различаются. В октябре директор украинского Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова сообщила, что на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона человек. Основной причиной сокращения населения в последнее время она назвала эмиграцию.