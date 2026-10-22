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Опубликовано 22 октября, 17:00

На полмиллиона меньше: Озвучена новая численность населения Украины, цифры шокируют

Демограф Либанова оценила население Украины на середину 2026 года в 28,5 млн

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Оценка численности населения Украины на середину 2026 года составила 28,5 млн человек — на полмиллиона меньше ранее озвученного показателя. Об этом сообщила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова, её слова приводит «Страна.ua».

«Мы буквально несколько дней назад закончили работу над оценками численности населения на середину года: 28,5 [млн] уже. Полмиллиона мы потеряли», — сказала демограф.

Прежняя оценка в 29 млн относилась к населению на подконтрольной украинскому правительству территории. Главной причиной сокращения населения Либанова назвала выезд за границу. По её словам, уехавшие люди остаются живы, а значит, сохраняется возможность их возвращения.

При этом демограф опасается новой волны эмиграции после окончания боевых действий и отмены военного положения. Она считает, что решение мужчин, вернувшихся с фронта, во многом будет зависеть от возможности найти достойную работу и заработок.

Население Украины вскоре может сократиться до 20 миллионов человек
Население Украины вскоре может сократиться до 20 миллионов человек

Ранее глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в разговоре с порталом «Новини.Live» сообщил, что за 2025 год жителей Украины стало меньше примерно на 800 тысяч. Основных причин две: люди умирают заметно чаще, чем рождаются, а также массово покидают страну.

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Татьяна Миссуми
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