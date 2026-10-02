Численность населения Украины приближается к 20 миллионам человек. Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил украинский экономист Алексей Кущ, назвав снижение показателя критическим.

По словам Куща, демографический потенциал имеет значение не только для экономики страны, но и для её военной модели.

После распада СССР на Украине проживали около 52 миллионов человек. Накануне начала специальной военной операции, численность населения составляла от 37 до 40 миллионов.

Ранее сообщалось об усталости значительной части украинцев от продолжения конфликта с Россией и нежелании его продолжения. При этом американский журналист Такер Карлсон заявлял, что граждане Украины не способны повлиять на ситуацию и находятся в положении заложников Владимира Зеленского.