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Опубликовано 2 октября, 03:42

Население Украины вскоре может сократиться до 20 миллионов человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Численность населения Украины приближается к 20 миллионам человек. Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил украинский экономист Алексей Кущ, назвав снижение показателя критическим.

По словам Куща, демографический потенциал имеет значение не только для экономики страны, но и для её военной модели.

После распада СССР на Украине проживали около 52 миллионов человек. Накануне начала специальной военной операции, численность населения составляла от 37 до 40 миллионов.

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Ранее сообщалось об усталости значительной части украинцев от продолжения конфликта с Россией и нежелании его продолжения. При этом американский журналист Такер Карлсон заявлял, что граждане Украины не способны повлиять на ситуацию и находятся в положении заложников Владимира Зеленского.

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Артём Гапоненко
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