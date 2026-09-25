Украинцы не хотят продолжения конфликта с Россией, но не способны повлиять на ситуацию, поскольку, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, оказались заложниками Владимира Зеленского. Об этом журналист заявил в своём подкасте.

«Они [украинцы] являются заложниками неизбранного президента, который уничтожил гражданские свободы в стране, запретил крупнейшую христианскую конфессию и посадил людей в тюрьму за критику. Он сумасшедший тиран», — высказался журналист.

Карлсон считает, что конфликт продолжается из-за помощи, которую Украина получает в виде разведывательной информации о возможных целях на территории России. По его словам, именно передача таких данных остаётся единственной причиной, которая позволяет конфликту продолжаться.

Ранее Карлсон также заявлял, что Владимир Зеленский стремится уничтожить христианское население Украины. Журналист утверждал, что украинский лидер одновременно меняет законодательство в интересах крупных корпораций.