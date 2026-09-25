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Опубликовано 24 сентября, 23:37

Карлсон назвал украинцев заложниками сумасшедшего тирана Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

Украинцы не хотят продолжения конфликта с Россией, но не способны повлиять на ситуацию, поскольку, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, оказались заложниками Владимира Зеленского. Об этом журналист заявил в своём подкасте.

«Они [украинцы] являются заложниками неизбранного президента, который уничтожил гражданские свободы в стране, запретил крупнейшую христианскую конфессию и посадил людей в тюрьму за критику. Он сумасшедший тиран», — высказался журналист.

Карлсон считает, что конфликт продолжается из-за помощи, которую Украина получает в виде разведывательной информации о возможных целях на территории России. По его словам, именно передача таких данных остаётся единственной причиной, которая позволяет конфликту продолжаться.

Такер Карлсон заявил, что Москва намного приятнее Нью-Йорка
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Ранее Карлсон также заявлял, что Владимир Зеленский стремится уничтожить христианское население Украины. Журналист утверждал, что украинский лидер одновременно меняет законодательство в интересах крупных корпораций.

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Лия Мурадьян
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