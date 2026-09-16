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Регион
Опубликовано 16 сентября, 19:14

Карлсон заявил о цели Зеленского уничтожить христианство на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский преследует цель уничтожить христианское население страны. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой для ИС «Вести». По словам Карлсона, Зеленский также меняет украинское законодательство в интересах крупных корпораций, позволяя им приобретать земли и крупные залежи природных ресурсов.

«Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя», — сказал журналист.

Карлсон также заявил, что считает уничтожение христианства одной из задач Зеленского.

Такер Карлсон: Европейские лидеры предали свои народы и хотят развязать войну
Такер Карлсон: Европейские лидеры предали свои народы и хотят развязать войну

Также Такер Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свободы слова. Журналист подверг критике действия украинских властей в отношении религиозных организаций. Кроме того, он заявил, что западная аудитория, по его мнению, получает неполное представление о происходящем на Украине.

Главные заявления политиков и общественных деятелей, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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