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Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:28

Такер Карлсон: Европейские лидеры предали свои народы и хотят развязать войну

Обложка © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW / POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW / POOL

Европейские лидеры предали свои народы и рассчитывают с помощью войны решить внутренние проблемы, заявил американский журналист Такер Карлсон. По его оценке, руководители стран ЕС, включая Германию и Британию, не предлагают решений, способных улучшить жизнь граждан.

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При этом они сталкиваются с неприятием населения, финансовыми трудностями и демографическими проблемами. Войну некоторые политики, как полагает телеведущий, рассматривают как единственный способ погасить долги, заручиться общественной поддержкой и установить полный контроль над населением с помощью технологий.

«Только когда вы находитесь в состоянии войны, можно оправдать действия полицейского государства, и именно к этому они всё и ведут. Британия, в частности, является полицейским государством», — подчеркнул собеседник RT.

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Ранее Такер Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свободы слова. Он также заявил об отсутствии свободы передвижения, раскритиковал отсутствие президентских выборов и действия властей в отношении крупнейшей христианской конфессии страны.

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