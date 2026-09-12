Европейские лидеры предали свои народы и рассчитывают с помощью войны решить внутренние проблемы, заявил американский журналист Такер Карлсон. По его оценке, руководители стран ЕС, включая Германию и Британию, не предлагают решений, способных улучшить жизнь граждан.

При этом они сталкиваются с неприятием населения, финансовыми трудностями и демографическими проблемами. Войну некоторые политики, как полагает телеведущий, рассматривают как единственный способ погасить долги, заручиться общественной поддержкой и установить полный контроль над населением с помощью технологий.

«Только когда вы находитесь в состоянии войны, можно оправдать действия полицейского государства, и именно к этому они всё и ведут. Британия, в частности, является полицейским государством», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свободы слова. Он также заявил об отсутствии свободы передвижения, раскритиковал отсутствие президентских выборов и действия властей в отношении крупнейшей христианской конфессии страны.