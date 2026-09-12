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Регион
Опубликовано 12 сентября, 05:33

«Доллар как оружие войны»: Карлсон назвал опасную ошибку США

Журналист Карлсон: США сами подталкивают мир к отказу от доллара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Использование доллара как инструмента давления подталкивает другие страны к отказу от американской валюты. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в интервью RT.

«Если вы используете доллар как оружие войны, это самый сильный стимул для стран к отказу от доллара», — заявил он.

По мнению Карлсона, последствия дедолларизации могут оказаться для Вашингтона особенно чувствительными из-за огромных долговых обязательств страны.

«Дедолларизацией можно назвать избавление от американского долга», — сказал журналист.

Государственный долг США в августе впервые превысил отметку в $40 трлн. Значительная его часть представлена казначейскими ценными бумагами, которыми владеют как американские, так и зарубежные инвесторы.

Такер Карлсон заявил, что Москва намного приятнее Нью-Йорка
Такер Карлсон заявил, что Москва намного приятнее Нью-Йорка

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не считают дедолларизацию самостоятельной целью России. Дмитрий Песков пояснял, что Москва готова использовать разные способы расчётов, однако ограничения вынуждают её активнее переходить на национальные валюты.

Больше новостей о мировых рынках, валютах и глобальных финансовых процессах — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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