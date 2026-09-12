«Доллар как оружие войны»: Карлсон назвал опасную ошибку США
Журналист Карлсон: США сами подталкивают мир к отказу от доллара
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Использование доллара как инструмента давления подталкивает другие страны к отказу от американской валюты. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в интервью RT.
«Если вы используете доллар как оружие войны, это самый сильный стимул для стран к отказу от доллара», — заявил он.
По мнению Карлсона, последствия дедолларизации могут оказаться для Вашингтона особенно чувствительными из-за огромных долговых обязательств страны.
«Дедолларизацией можно назвать избавление от американского долга», — сказал журналист.
Государственный долг США в августе впервые превысил отметку в $40 трлн. Значительная его часть представлена казначейскими ценными бумагами, которыми владеют как американские, так и зарубежные инвесторы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не считают дедолларизацию самостоятельной целью России. Дмитрий Песков пояснял, что Москва готова использовать разные способы расчётов, однако ограничения вынуждают её активнее переходить на национальные валюты.
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