«Доллар как оружие войны»: Карлсон назвал опасную ошибку США

Использование доллара как инструмента давления подталкивает другие страны к отказу от американской валюты. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в интервью RT.

«Если вы используете доллар как оружие войны, это самый сильный стимул для стран к отказу от доллара», — заявил он.

По мнению Карлсона, последствия дедолларизации могут оказаться для Вашингтона особенно чувствительными из-за огромных долговых обязательств страны.

«Дедолларизацией можно назвать избавление от американского долга», — сказал журналист.

Государственный долг США в августе впервые превысил отметку в $40 трлн. Значительная его часть представлена казначейскими ценными бумагами, которыми владеют как американские, так и зарубежные инвесторы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле не считают дедолларизацию самостоятельной целью России. Дмитрий Песков пояснял, что Москва готова использовать разные способы расчётов, однако ограничения вынуждают её активнее переходить на национальные валюты.