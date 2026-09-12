Такер Карлсон: Два действия Владимира Путина сильно возмутили Запад

Два действия президента РФ Владимира Путина спровоцировали Запад «на объявление войны» России. Речь об изгнании олигархов, захвативших контроль в стране после распада СССР, и возрождении православия, заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, после распада СССР десяток людей немедленно захватили контроль над государственными отраслями в целях собственного обогащения и стали сильнее самого государства. Однако Путин, придя к власти, изгнал многих олигархов. Именно эти люди теперь финансируют PR-кампании против российского лидера.

Отношение Путина к православию Карлсон счёл вторым «провокационным шагом» с точки зрения Запада. Телеведущий отметил, что западные элиты, особенно в США, ненавидят традиционное христианство больше всего на свете.

«Человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров. Ведь какие-то вещи отказываешься принимать, если твоя вера их запрещает», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Москва намного приятнее Нью-Йорка. По словам журналиста, по прибытии в столицу России он увидел процветающий город, состояние которого позволяет судить о направлении мировых изменений.