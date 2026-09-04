«План А» упёрся в демографию: Нарышкин оценил возможности Запада на Украине

Быстрая убыль населения Украины становится непреодолимым препятствием для Запада, стремящегося затянуть конфликт, считает Сергей Нарышкин. Об этом директор СВР России заявил на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге.

По оценке Нарышкина, западные страны рассчитывали добиться стратегического истощения России, продолжая использовать украинцев в противостоянии с Москвой. Эту стратегию он назвал европейским «планом А».

«На пути его реализации встаёт непреодолимое препятствие в виде стремительно растущей убыли населения на Украине», — сказал глава СВР.

Демографическую ситуацию он охарактеризовал как трагическую, обратив внимание на высокую смертность и низкую рождаемость. Согласно статистике Минюста Украины, опубликованной Opendatabot, в первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировали 73 292 рождения и 259 853 смерти.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года новорождённых стало на 16% меньше, а число умерших увеличилось на 4%. За десять лет среднемесячное количество рождений сократилось примерно с 32 тысяч до 12 тысяч.

Демографический спад усугубляет массовый отъезд граждан: с 2022 года Украину покинули более 5,7 миллиона человек, а вернуться после завершения боевых действий готовы лишь 10% уехавших. Советник президента РФ Антон Кобяков ранее заявил, что страна уже прошла «точку невозврата» в демографическом кризисе.