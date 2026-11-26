Проект транспортного коридора «Маршрут Трампа» в Армении пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на отсутствие конкретной информации о параметрах и сроках строительства, порядке эксплуатации будущей инфраструктуры и перспективах грузоперевозок.

По словам Захаровой, армяно-американская инициатива во многом повторяет наработки трёхсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана по разблокированию транспортных и экономических связей. Однако в 2023 году Ереван приостановил своё участие в её деятельности.

Представитель МИД также указала на обеспокоенность Тегерана перспективой появления американских силовых структур у северной границы Ирана. Захарова подчеркнула, что игнорирование интересов Москвы и Тегерана, а также создание новых разделительных линий на Южном Кавказе могут привести к провалу проекта.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о запуске практического этапа реализации «Маршрута Трампа». Проект предусматривает создание транспортного коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией через Армению.