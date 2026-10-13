«Большей глупости не придумаешь»: Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке инцидента на границе

Латвия сама инсценировала проникновение вооружённых людей с территории Белоруссии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. С таким обвинением выступил президент республики Александр Лукашенко, передаёт агентство БелТА.

Белорусский лидер категорически отверг причастность Минска к предполагаемому инциденту на границе. По его словам, ему уже доложили об обстоятельствах случившегося, и он убеждён, что латвийская сторона использовала эту историю как предлог для получения денег.

«Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано всё как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами», — заявил Лукашенко.

Речь идёт о сообщениях, согласно которым неизвестные вооружённые люди в масках якобы проникли из Белоруссии на латвийскую территорию. В описании предполагаемого происшествия также фигурировали захват людей и перемещение группы мигрантов.

Президент Белоруссии отверг эти обвинения, подчеркнув, что республика не имеет отношения к подобным действиям. Саму историю он назвал нелепой.

«Большей глупости не придумаешь», — заключил Лукашенко.

Таким образом, Минск отвергает обвинения в нарушении латвийской границы и, в свою очередь, обвиняет Ригу в создании искусственного информационного повода. Утверждение об инсценировке и её финансовых мотивах является позицией белорусского президента.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко раскритиковал военные «хотелки» Польши и стран Балтии. Белорусский лидер заявил, что соседние государства не обладают достаточной мощью для реализации своих военных планов, поэтому распространяют слухи о готовящемся нападении со стороны Минска. По его мнению, подобные заявления необходимы им для получения дополнительного финансирования.