Большие дозы тестостерона «выжигают» сперматозоиды: Уролог объяснил последствия

Высокие дозы тестостерона, которые некоторые мужчины принимают ради спортивных результатов, способны полностью нарушить образование сперматозоидов и привести к необратимому бесплодию. Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат медицинских наук, врач-уролог и онкоуролог Владимир Степанов.

По словам специалиста, особенно серьёзные последствия возможны у молодых мужчин. Большое количество гормона воздействует на эпителий яичек, отвечающий за производство сперматозоидов.

При этом внешне мужчина может сохранять половую функцию. Однако при значительном повреждении тканей сперма перестаёт содержать сперматозоиды, что лишает возможности зачать ребёнка естественным способом.

В качестве примера Степанов привёл пациента, который начал использовать тестостерон ещё в юности. Несмотря на хорошо развитую мускулатуру, мужчина оказался бесплоден, и для рождения ребёнка ему может потребоваться использование донорской спермы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий.

Врач отдельно отметил, что речь идёт именно о высоких дозах гормона. Сертифицированные и регулируемые препараты не следует автоматически приравнивать к средствам, которые мужчины принимают самостоятельно ради спортивных результатов. Степанов также считает, что гормонозаместительную терапию следует проводить только в старшем возрасте.

Ранее Life.ru рассказывал, как бесконтрольный приём тестостерона может привести к снижению количества сперматозоидов и бесплодию. Врачи отмечали, что при своевременном отказе от препаратов репродуктивная функция в некоторых случаях может восстановиться, однако длительное бесконтрольное употребление гормонов способно привести к необратимым последствиям.