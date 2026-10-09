«Больших артистов хватает»: Дробыш назвал пять кандидатов для участия в «Интервидении»

Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия и Ваня Дмитриенко могли бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.

В числе возможных участников он также назвал молодую певицу Марфу Николаеву, выступающую под псевдонимом Марфа. По словам продюсера, в России достаточно талантливых исполнителей, способных достойно выступить на международной сцене.

«Да кто угодно: Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Валерия. У нас много больших артистов. Из молодых — артистка Марфа могла бы представить Россию на конкурсе», — пояснил Дробыш.

Особое внимание композитор уделил кандидатуре Филиппа Киркорова. Он назвал певца достойным артистом с огромным опытом и предположил, что тот способен вывести конкурс на новый уровень. Однако для этого, по мнению Дробыша, исполнителю необходимо серьёзно подготовиться и не отказываться от борьбы за победу.

«Я думаю, что если он очень серьёзно подготовится, то поднимет конкурс на другой уровень: если он не будет выходить из голосования, руководствуясь тем, что он выше этого», — добавил продюсер.

Возрождённое «Интервидение» состоялось в сентябре 2025 года на «Live Арене» в Москве. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов), который после выступления попросил жюри не оценивать его номер. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Следующий конкурс запланирован в Саудовской Аравии.

Ранее Life.ru сообщал, что организацией следующего «Интервидения» в Саудовской Аравии займётся фонд «Традиции искусства». Как рассказали в МИД России, подготовка конкурса уже ведётся совместно с партнёрами, однако точные дата и место проведения пока не определены.