«Больших артистов хватает»: Дробыш назвал пять кандидатов для участия в «Интервидении»
Дробыш предложил отправить на «Интервидение» Киркорова или Гагарину
Виктор Дробыш. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия и Ваня Дмитриенко могли бы представить Россию на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
В числе возможных участников он также назвал молодую певицу Марфу Николаеву, выступающую под псевдонимом Марфа. По словам продюсера, в России достаточно талантливых исполнителей, способных достойно выступить на международной сцене.
«Да кто угодно: Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Валерия. У нас много больших артистов. Из молодых — артистка Марфа могла бы представить Россию на конкурсе», — пояснил Дробыш.
Особое внимание композитор уделил кандидатуре Филиппа Киркорова. Он назвал певца достойным артистом с огромным опытом и предположил, что тот способен вывести конкурс на новый уровень. Однако для этого, по мнению Дробыша, исполнителю необходимо серьёзно подготовиться и не отказываться от борьбы за победу.
«Я думаю, что если он очень серьёзно подготовится, то поднимет конкурс на другой уровень: если он не будет выходить из голосования, руководствуясь тем, что он выше этого», — добавил продюсер.
Возрождённое «Интервидение» состоялось в сентябре 2025 года на «Live Арене» в Москве. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов), который после выступления попросил жюри не оценивать его номер. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Следующий конкурс запланирован в Саудовской Аравии.
Ранее Life.ru сообщал, что организацией следующего «Интервидения» в Саудовской Аравии займётся фонд «Традиции искусства». Как рассказали в МИД России, подготовка конкурса уже ведётся совместно с партнёрами, однако точные дата и место проведения пока не определены.
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