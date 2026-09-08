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Регион
Опубликовано 8 сентября, 10:57

«Нужно учитывать ситуацию в регионе»: Лавров высказался о судьбе «Интервидения» в Саудовской Аравии

Лавров: Сроки «Интервидения» в 2026 году определят с учётом ситуации в регионе

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

При подготовке «Интервидения» в Саудовской Аравии необходимо учитывать текущую ситуацию в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, конкретные сроки проведения международного музыкального конкурса будут обозначены позднее.

Ранее место и дата проведения «Интервидения-2026» также официально не назывались. В конце августа в российском МИД сообщили, что Саудовская Аравия выразила готовность принять конкурс, а его организатором стал фонд «Традиции искусства».

Возрождённое «Интервидение» прошло 20 сентября 2025 года в Москве. В нём приняли участие представители более 20 стран, а победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама.

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Ранее Life.ru сообщал, что подготовкой следующего «Интервидения» в Саудовской Аравии займётся фонд «Традиции искусства». Тогда в МИД также отмечали, что площадку и дату конкурса назовут позднее.

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Наталья Демьянова
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