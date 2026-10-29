Большинство — женщины: В ЛНР удалось установить имена 34 погибших из братской могилы у монастыря

Следственный комитет России установил личности 34 человек, останки которых обнаружили в массовом захоронении возле Свято-Вознесенского мужского монастыря в Северодонецке Луганской Народной Республики. Большинство идентифицированных погибших — женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания в Луганске.

Эксперты провели молекулярно-генетические исследования костных останков и выделили ДНК-профили более 100 человек. Установить личности удалось пока примерно у трети из них. Работа по идентификации остальных погибших продолжается.

В Следственном комитете заявили, что исследования проводятся в рамках работы по установлению обстоятельств гибели людей в ходе вооружённого конфликта, начиная с 2014 года. Российское ведомство связывает обнаруженные захоронения с предполагаемыми преступлениями украинских формирований.

На совещании в Луганске также обсудили расследование уголовного дела о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Отдельное внимание уделили ранее неизвестному массовому захоронению, найденному в селе Бурашево Тверской области.

По информации СК, в Бурашеве обнаружены останки пациентов психиатрической больницы имени Литвинова. Следователи указывают, что во время немецкой оккупации больных убивали расстрелами и введением смертельных доз наркотических препаратов.

«Они были убиты нацистами путём расстрелов и применения смертельных доз наркотических препаратов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По завершении оперативного совещания председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил сотрудников, проявивших профессионализм и мужество при выполнении служебных задач.

Ранее следователи Следственного комитета России обнаружили останки около 19 жертв нацистов на территории психиатрической больницы в селе Бурашево Тверской области. По данным СК, во время немецкой оккупации в 1941 году в медучреждении были убиты более 1,5 тысячи пациентов.