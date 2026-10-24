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Опубликовано 24 октября, 12:58

Расстреливали и хоронили заживо: Останки жертв нацистов нашли в психбольнице под Тверью

Останки 19 жертв нацистов нашли в психбольнице в Тверской области

Обложка © СУ СК России по Тверской области
Обложка © СУ СК России по Тверской области

На территории психиатрической больницы имени М. П. Литвинова в селе Бурашево Тверской области обнаружили останки около 19 человек. По данным регионального управления Следственного комитета России, во время немецкой оккупации в 1941 году здесь были убиты более 1,5 тысячи пациентов.

Поисковые работы проходят на территории медицинского учреждения. В раскопках участвуют криминалисты следственного управления СК России по Тверской области, а также представители поисковых отрядов «Память 6-й роты ВДВ» и «Витязь».

«Подняты останки около 19 человек. Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические, по результатам которых будет установлен возраст, пол и иные обстоятельства гибели обнаруженных жертв», — сообщили в ведомстве.

Следователи изучают обнаруженные останки и исторические документы, чтобы восстановить обстоятельства преступлений, совершённых в период Великой Отечественной войны.

В 1941 году нацисты уничтожили в Бурашевской психиатрической больнице более 1,5 тысячи пациентов. Людей расстреливали, вводили им смертельные дозы препаратов и в некоторых случаях хоронили заживо.

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Наталья Афонина
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