Егора Крида обвинили в оскорблении памяти жертв ВОВ из-за одежды в клипе

Егор Крид оказался в центре нового скандала после выхода клипа на песню «Милый ублюдок». Певец появился в кадре в лонгсливе с изменённым изображением главного героя советской военной драмы «Иди и смотри». Пользователи соцсетей обвинили артиста в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны.

Внимание зрителей привлёк принт на одежде музыканта. За основу дизайнеры взяли постер фильма Элема Климова с изображением Флёры Гайшуна — подростка, пережившего ужасы нацистской оккупации Белоруссии. Однако оригинальный образ изменили: герою дорисовали татуировки и пирсинг, а на одежде разместили надпись «Маркировка дистанции».

Лонгслив создан в сотрудничестве московского концепт-стора КМ20 и американского бренда Marking Distance. Стоимость вещи составляет около 38 тысяч рублей.

Выбор одежды вызвал возмущение в соцсетях. Критики сочли недопустимым использование образа из фильма о массовых убийствах мирных жителей в качестве модного принта. После разгоревшегося скандала бренд удалил публикацию с участием Крида.

Картина «Иди и смотри», вышедшая в 1985 году, рассказывает о трагедии жителей оккупированной Белоруссии. Главный герой Флёра уходит к партизанам, надеясь бороться с нацистами, однако становится свидетелем чудовищных преступлений против мирного населения. Фильм получил широкое признание благодаря бескомпромиссному изображению ужасов войны.

Ранее Life.ru сообщал о другом громком скандале с участием Егора Крида. В сентябре 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с жалобой на концерт певца в «Лужниках». Общественницу возмутили откровенные танцы и поцелуй артиста с танцовщицей на мероприятии с возрастной маркировкой 12+.