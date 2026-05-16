В Луганской Народной Республике не прекращаются работы по эксгумации тел мирных граждан, погибших от рук украинских боевиков. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что на территории лесного захоронения рядом с Северодонецком следователи и волонтёры планомерно извлекают останки, захороненные в период военных действий.

Специалисты выясняют обстоятельства гибели людей, устанавливают, как они попали в это место и почему были погребены в несанкционированных могилах.

Офицеры Следственного комитета России вместе с сотрудниками судебно-экспертного центра работают на месте массового захоронения при содействии Военной комендатуры ЛНР. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК России, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что власти Херсонской области выплатили 25 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим при атаке Вооружённых сил Украины на посёлок Хорлы. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что часть средств уже доведена до получателей. Ещё 5 миллионов рублей выделено для тех, кто продолжает лечение. В ближайшее время они также получат свои выплаты.