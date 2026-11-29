Большинство участников референдума в Швейцарии поддержали смягчение правил экспорта и перепродажи оружия. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал VoteInfo, за поправки к закону о военных материалах проголосовали 54% избирателей при явке 48%.

Речь идёт о реформе, которую парламент Швейцарии одобрил ещё в декабре 2025 года. Она позволяет поставлять вооружение 36 государствам-партнёрам даже в условиях вооружённого конфликта, если это не противоречит нейтралитету страны и её внешнеполитическим интересам. Кроме того, власти получают больше свободы в вопросе требований к реэкспорту швейцарского оружия третьим странам.

При этом в ряде франкоязычных и италоязычных кантонов инициативу не поддержали. Против поправок выступили, в частности, в Женеве, Базеле, Невшателе и Тичино. Тем не менее на общенациональном уровне сторонники смягчения ограничений получили большинство.

Тема вызвала широкий международный резонанс, поскольку изменения потенциально открывают путь к последующей передаче швейцарского оружия Украине через третьи страны, если это изначально не будет запрещено контрактом.

Напомним, ранее Life.ru писал о предварительном лидерстве сторонников смягчения правил экспорта вооружений на референдуме в Швейцарии. Тогда промежуточные данные приложения VoteInfo показывали перевес сторонников поправок. До голосования российское посольство в Берне также выражало обеспокоенность сближением Швейцарии со странами НАТО и обсуждением ослабления экспортных ограничений.