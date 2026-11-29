В Швейцарии сторонники смягчения правил экспорта оружия лидируют на референдуме
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Швейцарии сторонники смягчения ограничений на экспорт вооружений лидируют по предварительным итогам референдума 29 ноября. По промежуточным данным приложения VoteInfo, поправки поддержали 58,06% проголосовавших при явке 46,83%.
Подсчёт голосов продолжается. Агентство Anadolu также сообщило о преимуществе сторонников поправок, приведя другой промежуточный показатель — 55,31%.
Как поясняют швейцарские власти, поправки расширяют возможности экспорта и реэкспорта вооружений при соблюдении международных обязательств и принципа нейтралитета. Для утверждения изменений необходимо простое большинство голосов.
Ранее Life.ru сообщал об обеспокоенности российского посольства сближением Швейцарии с НАТО. Дипломаты прокомментировали предстоящий референдум об ослаблении экспортных ограничений. При этом в дипмиссии подчеркнули, что решение по поправкам должны принимать сами граждане Швейцарии.
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