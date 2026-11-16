Уже несколько лет подряд балет «Щелкунчик» для россиян стал таким же обязательным новогодним атрибутом, как и ёлки, салат оливье и бой курантов. Однако за этим представлением необязательно ехать в Москву: постановку Юрия Григоровича можно увидеть в Новосибирске, Минске и других городах. Балерина Анастасия Волочкова и балетный критик Ирина Бартновская рассказали Life.ru, какие театры стоит рассмотреть, если билеты в Большой или Мариинский не вписываются в бюджет.

Большой — это Hermès, а Мариинка — Chanel

«Большой театр — это как поход в бутик „Эрмес“. „Мариинка“ в новогодние праздники — тоже практически „Шанель“. А регионы у нас всё-таки, несмотря на „Щелкунчика“, не „Массимо Дутти“, а такая уцененная „Макс Мара“», — сказала Бартновская.

В первую очередь критик выделила Новосибирск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В декабрьской афише новосибирского НОВАТа есть «Щелкунчик» в постановке Григоровича. В Нижнем Новгороде Бартновская советует обратить внимание на обновлённую труппу под руководством Валерия Конькова, а в Ростове-на-Дону — на коллектив Ивана Кузнецова, который, по её оценке, сейчас в хорошей форме.

В Петербурге – не только Мариинка

Тем, кто собирается в Петербург, критик рекомендует посмотреть афишу Театра балета имени Леонида Якобсона. Там показывают версию на основе хореографии Василия Вайнонена в редакции Николая Цискаридзе. Бартновская выделила яркие костюмы и сценографию, а также отметила, что в спектакле участвуют дети.

Предновогодний ажиотаж Бартновская назвала «зимней полоумной „щелкуниадой“» и результатом удачного маркетинга. Если праздничная дата не принципиальна, она советует дождаться показов вне сезона: например, в Михайловском театре балет можно увидеть и весной, и летом, и осенью. По словам критика, цены на ту же постановку вне новогодних праздников отличаются.

Выбор Волочковой: Минск

Анастасия Волочкова посоветовала Минск, где балетной труппой Большого театра Беларуси руководит её бывший партнёр по Мариинскому театру Игорь Колб. Для самой балерины этот спектакль связан с первой ролью.

«Первая роль, в которой я вышла в двенадцать лет, — это был как раз „Щелкунчик“. Я играла роль сестры Маши, Луизы», — вспомнила Волочкова.

Напомним, ранее Мариинский театр в Санкт-Петербурге открыл продажу билетов на декабрьские показы «Щелкунчика». Самый дорогой билет стоит 35 тысяч рублей. За эту сумму можно попасть на вечерний спектакль 31 декабря. В последний день года оба показа пройдут на исторической сцене.