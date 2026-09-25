Большой театр открыл льготную продажу: Какие спектакли можно увидеть дешевле

Большой театр открыл продажу билетов по низким ценовым категориям на спектакли в начале октября. Купить их могут участники программ «Молодёжный (14–22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий», сообщили в театре.

Продажа стартовала 24 сентября в 20:00 на официальном сайте Большого. Театр уточнял, что если к 11:00 25 сентября часть билетов останется в наличии, их также можно будет приобрести в кассах.

По льготным программам зрителям предложили билеты на «Мастера и Маргариту», который покажут 1–3 октября на Исторической сцене, и оперу «Симон Бокканегра», запланированную там же на 4 и 5 октября.

На Новой сцене в программу вошли «Севильский цирюльник» — показы пройдут с 1 по 3 октября — и «Сорочинская ярмарка», которую представят 4 октября.

Стоимость билетов в рамках специальных программ составляет от 200 до 4 тысяч рублей в зависимости от спектакля и места.

Ранее Life.ru рассказывал о льготных билетах в Большой театр для молодёжи и пенсионеров. В частности, специальные ценовые категории действовали и при продаже мест на «Щелкунчика».