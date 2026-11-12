Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остался вне состава российских лыжников на первые два этапа Кубка мира сезона-2026/2027. Знаменитого спортсмена не оказалось в окончательном списке кандидатов, которые должны выступить в финской Руке и норвежском Тронхейме. Перечень опубликовала Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

В мужскую команду включили семь спортсменов: Савелия Коростелёва, Илью Семикова, Андрея Сахарова, Владислава Осипова, Данилу Карпасюка, Никиту Родионова и Кирилла Кочегарова.

Женская команда оказалась многочисленнее. За право выступить на международных стартах будут бороться Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова.

Таким образом, в итоговый перечень вошли 16 лыжников — семь мужчин и девять женщин. Состав сформировали после отборочных соревнований «Югория. Первый снег», которые прошли 10–11 ноября в Ханты-Мансийске. При этом в федерации подчеркнули, что участие в зарубежных стартах зависит не только от спортивных результатов, но и от решения административных и организационных вопросов.

Главной неожиданностью стало отсутствие Большунова. Ещё в конце октября олимпийского чемпиона включили в предварительный список спортсменов, которым разрешалось не проходить дополнительный отбор. Однако обязательным условием участия в Кубке мира оставалось получение индивидуального нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Такого допуска Большунов до сих пор не получил. Ранее СМИ сообщали, что международная федерация не планирует допускать спортсмена к соревнованиям в нынешнем сезоне, несмотря на его увольнение из ЦСКА.

Между тем Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Дарья Непряева уже находятся в Скандинавии и готовятся к предсезонным соревнованиям в Финляндии. Остальные участники российского списка продолжают подготовку на родине и ожидают решения вопросов, связанных с выездом на международные старты.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Руке с 27 по 29 ноября, второй состоится в Тронхейме с 4 по 6 декабря. Российские лыжники, получившие разрешение FIS, смогут выступать исключительно в нейтральном статусе, без национального флага и гимна.

Ранее Life.ru рассказывал, что FIS не намерена предоставлять Александру Большунову нейтральный статус в сезоне-2026/2027. Трёхкратному олимпийскому чемпиону предложили отложить возвращение на международную арену до следующего сезона. Это произошло несмотря на смягчение требований к российским спортсменам, ранее связанным с армейскими и силовыми структурами. В сентябре международная федерация изменила правила допуска, однако сохранила ограничения для атлетов с действующими добровольными контрактами с вооружёнными силами. Каждый случай рассматривается индивидуально.