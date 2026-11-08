Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов открыл новый лыжный сезон победой на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Российский спортсмен оказался сильнейшим в спринте свободным стилем, преодолев дистанцию за 3 минуты 14,25 секунды. Серебро досталось представляющему Белоруссию Денису Филимонову, уступившему лидеру всего 0,4 секунды, а бронзу завоевал Илья Трегубов с отставанием 1,73 секунды.

При этом квалификацию Большунов завершил лишь на третьей позиции. Он показал время 3 минуты 16,01 секунды, пропустив вперёд Владислава Тукачёва и Филимонова. В полуфинале олимпийский чемпион также занял второе место в своём забеге, однако в решающем старте сумел опередить всех соперников.

В женском спринте победительницей стала Марина Белорусцева с результатом 3 минуты 52,42 секунды. Второй финишировала Ирина Самойлова, проигравшая всего 0,16 секунды. Третье место заняла Анастасия Каменева, уступившая лидеру 2,96 секунды.

Соревнования в Ханты-Мансийске продолжатся дистанционными гонками. Согласно расписанию Федерации лыжных гонок России, 10 ноября спортсмены преодолеют 10 километров классическим стилем, а 11 ноября — ту же дистанцию свободным. Именно эти старты станут отборочными на первые этапы Кубка мира в финской Руке и норвежском Тронхейме. Спринтерская гонка в отборочную программу не входит.

Победа Большунова состоялась на фоне продолжающегося спора о его возвращении на международную арену. Как ранее писал Life.ru, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не намерена предоставлять россиянину нейтральный статус в нынешнем сезоне. Лыжнику предложили отложить участие в зарубежных стартах до следующего года, несмотря на его уход из армейской спортивной системы.

4 ноября норвежский телеканал NRK сообщил, что совет FIS обсудил изменения критериев допуска, которые могут помешать возвращению Большунова. При этом в международной федерации уточнили, что индивидуальные заявки на заседании не рассматривались. Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев впоследствии заявил, что официального уведомления об отказе российская сторона не получала.

Между тем 4 ноября Life.ru сообщил о предоставлении нейтрального статуса ещё семи российским спортсменам. Допуск получили представители лыжных гонок, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта. Среди них оказалась лыжница Ульяна Стахович, а также сноубордисты Ульяна Бородина и Дмитрий Бронников. Все допущенные атлеты смогут выступать на международных соревнованиях без национальной символики.