Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял второе место в гонке на 10 километров свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске Мурманской области. Лыжник уступил победителю Андрею Мельниченко 21,8 секунды.

Мельниченко, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, преодолел дистанцию за 23 минуты 21,9 секунды. Большунов, выступающий за Татарстан, показал результат 23 минуты 43,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Свердловской области Платон Исламшин, проигравший победителю 27,4 секунды.

В женской гонке на пять километров свободным стилем победила Анастасия Прокофьева из Санкт-Петербурга с результатом 13 минут 21,4 секунды. Серебро досталось её землячке Елизавете Еремеевой, уступившей 17,4 секунды, а бронза — Ольге Жолудевой с отставанием 27,7 секунды.

«Хибинская гонка» проходит с 19 по 22 ноября на трассах лыжного комплекса «Тирвас». В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из России и Белоруссии. Впереди лыжников ждут спринтерские старты, а завершится турнир гонками классическим стилем.

Ранее Life.ru рассказывал, что Большунов открыл новый лыжный сезон победой в спринте свободным стилем на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. В финале олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 3 минуты 14,25 секунды, опередив белоруса Дениса Филимонова на 0,4 секунды. При этом квалификацию россиянин завершил лишь третьим, а в полуфинальном забеге показал второй результат.