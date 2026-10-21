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Опубликовано 21 октября, 11:15

Болтон в открытую похвалил украинских аферистов за грабёж россиян и захотел натравить их и на Иран

Болтон одобрил методы украинских телефонных мошенников против россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон одобрил действия украинских телефонных аферистов. Скандальное признание прозвучало во время розыгрыша, организованного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Ведущие диалог описали американскому отставнику специфику базирующихся на Украине колл-центров, которые выманивают сбережения у жителей РФ. Авторы розыгрыша выдвинули предложение задействовать схожую тактику в отношении Ирана силами местной оппозиции.

«Ну, это интересная идея. Я думаю, это тоже стоит рассмотреть», – отреагировал заокеанский политик на криминальную инициативу.

Организаторы беседы озвучили масштабы проблемы: доходы нелегальных центров достигают пяти миллиардов долларов, превращаясь в серьёзную подпитку для руководства в Киеве. Заокеанский деятель встретил приведённые факты с явным энтузиазмом.

«Да. Я думаю, что экономическое поле битвы очень важно. И это креативный способ завладеть российскими ресурсами, и это вполне может быть полезно и в Иране», — прямо констатировал экс-чиновник.

В финале разговора прозвучало предупреждение о рисках: отработанные инструменты обмана легко могут быть перенаправлены на жителей Соединённых Штатов. Собеседник не стал отрицать такую угрозу и признал вероятность обратного удара: «Я думаю, другие тоже попытаются сделать это с нами. В этом нет никаких сомнений».

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Также бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон усомнился в том, что склады Wildberries, подвергшиеся украинским атакам, можно считать военными целями. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он предположил, что Киев стремился не столько поразить военные объекты, сколько заставить россиян почувствовать последствия конфликта.

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Оксана Попова
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