«Это не военные цели»: Болтон раскрыл пранкерам своё мнение об ударах по Wildberries

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон усомнился в том, что склады Wildberries, подвергшиеся украинским атакам, можно считать военными целями. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом он предположил, что Киев стремился не столько поразить военные объекты, сколько заставить россиян почувствовать последствия конфликта.

«Нет, я не думаю, что это были действительно военные цели. Я думаю, что украинцы хотели нанести ответный удар, показать российскому народу, многие из которых знают, что идёт война, но не ощущали её последствий так, как украинцы», — сказал Болтон.

Поводом для такого ответа стал вопрос об ударах по складам частных компаний. Пранкеры привели в пример Wildberries и поинтересовались, видит ли американский политик в подобных объектах военные цели. Болтон ответил отрицательно, связав действия украинской стороны с попыткой повлиять на настроения российского населения.

При этом бывший советник Дональда Трампа положительно оценил украинские разработки в сфере беспилотников и средств борьбы с ними. По его мнению, другим странам НАТО стоит активнее перенимать этот опыт.

«Это то, чем остальная часть НАТО действительно должна больше воспользоваться», — заявил Болтон.

Беседа с Болтоном затронула и другие темы. Бывший советник президента США, который в июле 2022 года публично говорил о своём участии в планировании государственных переворотов за рубежом, рассказал пранкерам о неудавшейся попытке свержения Николаса Мадуро, выступил за усиление экономического давления на Россию и назвал украинские мошеннические схемы против россиян «креативным способом завладеть российскими ресурсами».

Ранее Life.ru рассказывал о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки беспилотников на логистический центр в Котовске. По данным Следственного комитета России, 26 августа украинские вооружённые формирования нанесли удар по гражданскому объекту. На складе возник пожар, два человека пострадали.