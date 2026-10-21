Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал откровенную оценку внутриполитической ситуации в России во время беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые разыграли американского политика. Уверенный, что ведёт диалог с высокопоставленными зарубежными чиновниками, экс-советник признал, что вопреки внешнему давлению позиции Владимира Путина заметно укрепились.

Рассуждая о возможных механизмах гипотетического транзита власти, Болтон отметил, что единственной реальной силой, способной составить оппозицию руководству, теоретически могли бы стать армия или представители силовых структур. Однако вероятность военного переворота или реализации силового сценария экс-чиновник назвал крайне невысокой.

Американский политик также затронул тему настроений внутри российского общества, упомянув о наличии определённого недовольства среди гражданского населения за последние шесть месяцев. Тем не менее Болтон констатировал, что эти факторы не влияют на общую устойчивость системы.

«Поэтому я думаю, к сожалению, что позиции Путина у власти стали сильнее», — заявил Болтон.