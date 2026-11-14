В центре Дублина обезвредили настоящую бомбу неподалёку от места, где накануне ужинали Эмманюэль Макрон и другие мировые лидеры. Опасную находку обнаружили во время международного саммита, который сопровождался беспрецедентными мерами безопасности, передаёт Reuters.

Инцидент произошёл 13 ноября в офисном здании на площади Меррион. Около 14:20 по местному времени правоохранителям поступило сообщение о подозрительном предмете. После первичного осмотра полицейские вызвали военных сапёров, которые установили, что речь идёт о работоспособном самодельном взрывном устройстве.

Прилегающую территорию оцепили, а движение поблизости ограничили. Для работы с опасным объектом специалисты задействовали дистанционно управляемую технику и роботизированное оборудование. В результате ирландским военным удалось устранить угрозу без подрыва находки.

Всего за сутки до происшествия на противоположной стороне площади проходил официальный ужин участников Европейского политического сообщества. Мероприятие состоялось 12 ноября в Национальной галерее Ирландии. Среди гостей были президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни.

Охрану международной встречи местные власти называли одной из крупнейших полицейских операций в истории страны. На время саммита в центре столицы действовали усиленные меры безопасности, включая ограничения движения. Теперь правоохранители выясняют, когда именно взрывчатку оставили в офисном помещении и кто мог за этим стоять. Возможную связь инцидента с приездом высокопоставленных гостей пока не установили.

Примечательно, что всего за несколько дней до происшествия Life.ru рассказывал о письмах с угрозами взрывов, которые получили ирландские и другие европейские СМИ. Среди адресатов была телерадиокомпания RTÉ, а отправитель подписывался именем «Михаил Андропов».