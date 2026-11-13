18-летний член сборной России по скалолазанию Кирилл Ермаков оказался под судом из-за неудачной шутки в аэропорту Перми. Во время досмотра он сказал сотруднице службы безопасности, что в его сумке находится бомба. Никаких опасных предметов у спортсмена не нашли, однако против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Уроженец Челябинска возвращался с соревнований в Санкт-Петербург. При проверке багажа сотрудники аэропорта обнаружили у него пауэрбанк и направили на дополнительный досмотр. Когда инспектор уточнила, действительно ли он перевозит портативный аккумулятор и что ещё находится в сумке, Кирилл язвительно ответил: «Бомба».

По словам самой сотрудницы, она не восприняла реплику как реальную угрозу, однако была обязана сообщить о ней полиции в соответствии с инструкцией. Ермаков сразу попытался объяснить, что просто пошутил, но разбирательства избежать не удалось.

Впоследствии спортсмен подписал объяснительную, которую следствие расценило как подтверждение осознания им противоправного характера своих действий. Защита утверждает, что документ был подписан под давлением. При этом лингвистическая экспертиза не обнаружила в словах молодого человека признаков угрозы.

Несмотря на результаты исследования, дело дошло до суда. Запись разговора с инспектором приобщили к материалам уголовного производства. Теперь суду предстоит определить, содержала ли неудачная шутка признаки преступления, предусмотренного статьёй о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабной волне сообщений о заложенных бомбах на европейских авиарейсах. Только 6 ноября предупреждения получили не менее 15 пассажирских самолётов. В Чехии проверки затронули девять рейсов, во Франции — четыре. Один из лайнеров Wizz Air, следовавший из Праги в Рим, пришлось перенаправить в Венецию. Пассажиров эвакуировали, а специалисты обследовали воздушное судно, но взрывчатки не обнаружили. Правоохранители начали выяснять происхождение сообщений и возможную связь между ними.