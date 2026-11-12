В Московском государственном институте культуры (МГИК) объявили эвакуацию после сообщения о заложенном взрывном устройстве. На место прибыли сотрудники уполномоченных служб, которые проводят проверку здания. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — говорится в заявлении учебного заведения.

В целях безопасности людей выводят из здания института. Специалисты экстренных служб проводят необходимые проверочные мероприятия.

Это уже не первый подобный инцидент в МГИК за последнее время. Как сообщал Life.ru, 26 октября студентов и сотрудников института также эвакуировали после сообщения о минировании. Тогда проверка не выявила опасных предметов, а сообщение об угрозе оказалось ложным.

Аналогичная ситуация произошла и 21 октября, когда из-за сообщения о минировании эвакуировали учебные корпуса и общежитие МГИК. После обследования зданий специалисты разрешили студентам вернуться.