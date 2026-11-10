МЧС опровергло фейк о взрыве военного склада и эвакуации в Ленобласти
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В Ленинградской области неизвестные начали распространять ложные сообщения о якобы взрыве на военном складе и обязательной эвакуации жителей Выборгского района. Информация не соответствует действительности, заявили в региональном управлении МЧС России.
«Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщает, что данная рассылка является ложной», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Фейки рассылают через социальные сети и мессенджеры от имени спасательного ведомства. В них утверждается, что в районе якобы произошла диверсия, после которой власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, авторы рассылки предупреждают о возможном выбросе опасных веществ и призывают местных жителей покинуть дома. В МЧС подчеркнули, что никаких подобных распоряжений не поступало.
В МЧС призвали жителей региона сохранять спокойствие, не пересылать непроверенные сообщения знакомым и ориентироваться только на официальные источники информации.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Ленинградской области опровергли фейки о якобы введении нового сбора с жителей и срочной эвакуации. Неизвестные распространили поддельное постановление губернатора и созданный с помощью искусственного интеллекта видеоролик с призывом покинуть регион.