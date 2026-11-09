Власти Ленобласти опровергли фейки о новом сборе и срочной эвакуации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жителей Ленинградской области попытались запугать поддельным распоряжением о дополнительных платежах и фальшивым видео с призывом срочно покинуть регион. О распространении двух фейков предупредили в пресс-службе областной администрации.
Первый вброс представляет собой сфальсифицированное постановление губернатора о введении ежемесячного «специального целевого сбора». Согласно подделке, жителей якобы обязали оплачивать содержание социально-бытовых помещений.
В региональном правительстве подчеркнули, что подобный документ никогда не готовился и не подписывался. Более того, авторы фальшивки допустили грубые ошибки в реквизитах и использовали формулировки, не соответствующие официальным документам.
Второй фейк оказался видеороликом, созданным с применением искусственного интеллекта. На записи от имени руководства Ленобласти звучит призыв немедленно уезжать и вывозить детей якобы из-за неготовности региона к новой волне атак.
«Это циничная и спланированная информационная атака. Цель — посеять панику, страх и хаос», — заявили в администрации.
Власти заверили, что никаких распоряжений об эвакуации не было. Системы безопасности области функционируют в штатном режиме, а оперативный штаб контролирует обстановку.
Жителей призвали не пересылать подобные сообщения родственникам и знакомым, а проверять тревожную информацию исключительно по официальным каналам. Сведения о распространении подделок уже направлены правоохранителям для установления их авторов и привлечения виновных к ответственности.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом отключении электричества в Ленинградской области после ночной атаки беспилотников. Утром 9 ноября без света остались пять населённых пунктов Всеволожского района, включая Ваганово, Коккорево и Борисово. Из-за аварии на линии электропередачи отключились 114 трансформаторных подстанций, перебои затронули менее тысячи жителей. Энергетикам потребовалось около шести часов, чтобы полностью восстановить электроснабжение.