Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 10:21

Московский институт культуры эвакуируют из-за сообщения о минировании

Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В Московском государственном институте культуры (МГИК) 26 октября объявили эвакуацию из-за угрозы безопасности. Об этом сообщают представители учебного учреждения в телеграм-канале.

«Причина — поступившее сообщение о минировании», — сказано в сообщении.

На территории вуза задействованы профильные службы, специалисты выполняют необходимые проверочные действия. Учащимся и работникам института рекомендовали соблюдать спокойствие, подчиняться распоряжениям ответственных сотрудников и оставаться за пределами здания до разрешения вернуться.

Это уже второй подобный случай в институте за последние несколько дней. 21 октября из здания МГИК и его общежития также выводили студентов и персонал после сообщения о предполагаемом минировании. Проверка тогда не выявила угрозы.

В Москве эвакуировали не менее десяти вузов после сообщений о минировании
В Москве эвакуировали не менее десяти вузов после сообщений о минировании

Ранее Life.ru рассказывал об эвакуации школы № 1 в Петропавловске-Камчатском. Причиной также стало сообщение о возможном минировании. Учеников и сотрудников вывели из здания, а экстренные службы вместе с кинологами приступили к проверке помещений и прилегающей территории. О случившемся сообщило городское управление образования.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar