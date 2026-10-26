Московский институт культуры эвакуируют из-за сообщения о минировании

В Московском государственном институте культуры (МГИК) 26 октября объявили эвакуацию из-за угрозы безопасности. Об этом сообщают представители учебного учреждения в телеграм-канале.

«Причина — поступившее сообщение о минировании», — сказано в сообщении.

На территории вуза задействованы профильные службы, специалисты выполняют необходимые проверочные действия. Учащимся и работникам института рекомендовали соблюдать спокойствие, подчиняться распоряжениям ответственных сотрудников и оставаться за пределами здания до разрешения вернуться.

Это уже второй подобный случай в институте за последние несколько дней. 21 октября из здания МГИК и его общежития также выводили студентов и персонал после сообщения о предполагаемом минировании. Проверка тогда не выявила угрозы.