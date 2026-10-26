Московский институт культуры эвакуируют из-за сообщения о минировании
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В Московском государственном институте культуры (МГИК) 26 октября объявили эвакуацию из-за угрозы безопасности. Об этом сообщают представители учебного учреждения в телеграм-канале.
«Причина — поступившее сообщение о минировании», — сказано в сообщении.
На территории вуза задействованы профильные службы, специалисты выполняют необходимые проверочные действия. Учащимся и работникам института рекомендовали соблюдать спокойствие, подчиняться распоряжениям ответственных сотрудников и оставаться за пределами здания до разрешения вернуться.
Это уже второй подобный случай в институте за последние несколько дней. 21 октября из здания МГИК и его общежития также выводили студентов и персонал после сообщения о предполагаемом минировании. Проверка тогда не выявила угрозы.
Ранее Life.ru рассказывал об эвакуации школы № 1 в Петропавловске-Камчатском. Причиной также стало сообщение о возможном минировании. Учеников и сотрудников вывели из здания, а экстренные службы вместе с кинологами приступили к проверке помещений и прилегающей территории. О случившемся сообщило городское управление образования.