В Москве эвакуировали не менее десяти вузов после сообщений о минировании

Не менее десяти московских вузов эвакуировали 24 сентября после сообщений о возможном минировании. Студентов и сотрудников выводили из зданий, на места приезжали экстренные службы.

По данным «Осторожно, Москва», эвакуации прошли в ГИТИСе, РХТУ имени Менделеева, Государственном университете просвещения, МГУСиТ, РГУ имени А. Н. Косыгина, Московском международном университете, ВАВТ, ГИТРе и МТУСИ. Позднее стало известно об эвакуации двух корпусов Московского политехнического университета.

Кроме того, очевидцы сообщили об эвакуации центра имени Россолимо, работающего с детьми с нарушениями развития. Таким образом, в целом речь идёт об 11 образовательных организациях.

По предварительным данным, причиной стали поступившие сообщения об угрозе взрыва. В ряде учебных заведений занятия отменили, а здания обследуют специалисты и кинологи.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой эвакуации посетителей московского ТЦ «Авиапарк». Сначала причина вывода людей из здания также оставалась неизвестной. Позднее администрация торгового центра сообщила, что тревога была учебной и реальной угрозы не возникло. После завершения тренировки «Авиапарк» продолжил работу в штатном режиме.