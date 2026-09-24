Дым заполнил пять этажей: В Макеевке загорелась больница с пациентами

В Макеевке ночью загорелась больница, из которой спасателям пришлось эвакуировать 23 пациента. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

В Макеевке ночью загорелась больница. Видео © Макс / МЧС ДНР

Огонь вспыхнул в подвале пятиэтажного здания в Червоногвардейском районе, где находились мебель и различные вещи. Едкий дым быстро распространился по корпусу, добравшись до верхних этажей. Для безопасного вывода людей на улицу пожарные использовали специальные спасательные устройства.

Пламя удалось остановить на площади 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 39 сотрудников МЧС, задействовавших девять единиц техники.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в детской больнице Подольска, откуда эвакуировали 26 человек, включая 12 детей. Возгорание произошло в ночь на 9 августа и затронуло второй и третий этажи здания. Спасатели вывели из реанимации двух маленьких пациентов. Жертв и пострадавших удалось избежать.