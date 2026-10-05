Школу в Петропавловске-Камчатском эвакуировали после сообщения о минировании

Школу № 1 в Петропавловске-Камчатском эвакуировали после сообщения о минировании. Учащихся и сотрудников вывели из здания. Специалисты экстренных служб вместе с кинологами проверяют учебное заведение и территорию рядом с ним, сообщило городское управление образования.

«5 октября в Петропавловске-Камчатском в связи с сообщением о минировании школы № 1 провели эвакуацию учащихся и сотрудников учреждения», — указано сообщении.

На месте работают оперативные службы. Они обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы проверить информацию о возможном наличии взрывных устройств.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября после сообщений о возможном минировании эвакуировали не менее десяти московских университетов. Среди них оказались ГИТИС, РХТУ имени Менделеева, МТУСИ, Московский международный университет и другие учебные заведения. Информация после проверки не подтвердилась.