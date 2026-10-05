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Опубликовано 5 октября, 06:13

Школу в Петропавловске-Камчатском эвакуировали после сообщения о минировании

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Школу № 1 в Петропавловске-Камчатском эвакуировали после сообщения о минировании. Учащихся и сотрудников вывели из здания. Специалисты экстренных служб вместе с кинологами проверяют учебное заведение и территорию рядом с ним, сообщило городское управление образования.

«5 октября в Петропавловске-Камчатском в связи с сообщением о минировании школы № 1 провели эвакуацию учащихся и сотрудников учреждения»,указано сообщении.

На месте работают оперативные службы. Они обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы проверить информацию о возможном наличии взрывных устройств.

В московском МИЭТе объявили эвакуацию студентов и сотрудников
В московском МИЭТе объявили эвакуацию студентов и сотрудников

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября после сообщений о возможном минировании эвакуировали не менее десяти московских университетов. Среди них оказались ГИТИС, РХТУ имени Менделеева, МТУСИ, Московский международный университет и другие учебные заведения. Информация после проверки не подтвердилась.

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Лия Мурадьян
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