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Опубликовано 29 сентября, 11:04

В московском МИЭТе объявили эвакуацию студентов и сотрудников

Обложка © Wikipedia / Perituss

Обложка © Wikipedia / Perituss

В Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» в Зеленограде объявили эвакуацию студентов и сотрудников. Около 13:00 людей попросили оперативно покинуть здание.

«Уважаемые миэтовцы! Эвакуация не учебная. Просьба оперативно покинуть здание», — говорится в сообщении вуза.

Студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября после сообщений о возможном минировании эвакуировали не менее десяти университетов Москвы. Среди них были ГИТИС, РХТУ имени Менделеева, МТУСИ, Московский международный университет и другие учебные заведения.

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Александра Мышляева
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