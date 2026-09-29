В московском МИЭТе объявили эвакуацию студентов и сотрудников

В Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» в Зеленограде объявили эвакуацию студентов и сотрудников. Около 13:00 людей попросили оперативно покинуть здание.

«Уважаемые миэтовцы! Эвакуация не учебная. Просьба оперативно покинуть здание», — говорится в сообщении вуза.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 сентября после сообщений о возможном минировании эвакуировали не менее десяти университетов Москвы. Среди них были ГИТИС, РХТУ имени Менделеева, МТУСИ, Московский международный университет и другие учебные заведения.