Студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщения о минировании
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Всех студентов и сотрудников Московского технического университета связи и информатики эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТУСИ.
«После поступившего сообщения об угрозе в целях безопасности все студенты и сотрудники МТУСИ были эвакуированы», — говорится в сообщении.
Сейчас здание проверяют специальные службы. В вузе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, дополнительную информацию обещали сообщить по мере её поступления.
Напомним, 24 сентября аналогичные угрозы поступили сразу более чем в десять московских вузов, после чего студентов и сотрудников вывели из зданий. Среди эвакуированных учебных заведений тогда также оказался Московский технический университет связи и информатики.
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