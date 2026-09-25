Студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Всех студентов и сотрудников Московского технического университета связи и информатики эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТУСИ.

«После поступившего сообщения об угрозе в целях безопасности все студенты и сотрудники МТУСИ были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Сейчас здание проверяют специальные службы. В вузе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, дополнительную информацию обещали сообщить по мере её поступления.

Напомним, 24 сентября аналогичные угрозы поступили сразу более чем в десять московских вузов, после чего студентов и сотрудников вывели из зданий. Среди эвакуированных учебных заведений тогда также оказался Московский технический университет связи и информатики.