Граница под угрозой селя: В Грузии срочно эвакуировали людей с КПП «Дарьяли»

На российско-грузинской границе экстренно эвакуировали людей с контрольно-пропускного пункта «Дарьяли» из-за угрозы селя. Поводом стал сигнал системы раннего предупреждения в Девдоракском ущелье, сообщило МВД Грузии.

Датчики зафиксировали повышение уровня воды в реках. После получения тревожных данных власти приняли решение вывести людей из потенциально опасной зоны.

С территории КПП эвакуировали путешественников, сотрудников патрульной и пограничной полиции, таможенников, а также работников частной компании, обслуживающей пункт пропуска.

«Граждане, <…> а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работавшие на пункте пропуска «Дарьяли», были эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве дополнительной меры предосторожности грузинские власти ограничили движение всех видов транспорта возле села Гвелети в обоих направлениях. Сроки возобновления проезда пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что 13 августа около тысячи человек застряли на границе России и Грузии после аналогичного сигнала тревоги в Девдоракском ущелье. Тогда движение через Верхний Ларс перекрыли в обе стороны, а с грузинского КПП эвакуировали людей. Спустя несколько часов проезд открыли для всех видов транспорта.