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Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:08

Граница под угрозой селя: В Грузии срочно эвакуировали людей с КПП «Дарьяли»

МВД Грузии сообщило об эвакуации людей с КПП «Дарьяли» из-за подъёма уровня воды

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

На российско-грузинской границе экстренно эвакуировали людей с контрольно-пропускного пункта «Дарьяли» из-за угрозы селя. Поводом стал сигнал системы раннего предупреждения в Девдоракском ущелье, сообщило МВД Грузии.

Датчики зафиксировали повышение уровня воды в реках. После получения тревожных данных власти приняли решение вывести людей из потенциально опасной зоны.

С территории КПП эвакуировали путешественников, сотрудников патрульной и пограничной полиции, таможенников, а также работников частной компании, обслуживающей пункт пропуска.

«Граждане, <…> а также сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и частной компании, работавшие на пункте пропуска «Дарьяли», были эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве дополнительной меры предосторожности грузинские власти ограничили движение всех видов транспорта возле села Гвелети в обоих направлениях. Сроки возобновления проезда пока не объявлены.

Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы селя
Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы селя

Ранее Life.ru сообщал, что 13 августа около тысячи человек застряли на границе России и Грузии после аналогичного сигнала тревоги в Девдоракском ущелье. Тогда движение через Верхний Ларс перекрыли в обе стороны, а с грузинского КПП эвакуировали людей. Спустя несколько часов проезд открыли для всех видов транспорта.

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Дарья Денисова
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