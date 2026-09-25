Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы селя

Около тысячи человек не могут пересечь российско-грузинскую границу из-за угрозы схода селя. Единственный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс закрыли в обоих направлениях, сообщает SHOT.

Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. Видео © Telegram / SHOT

По словам путешественников, автомобили начали разворачивать ещё около пяти утра. Перед КПП образовались многокилометровые очереди, часть водителей остановилась на стоянке в грузинском посёлке Коби.

Причиной ограничений стал сигнал системы раннего предупреждения в районе Девдоракского ледника. После прошедшего накануне ливня датчики зафиксировали повышение уровня воды, что могло свидетельствовать об опасности схода селевого потока.

МВД Грузии сообщило об эвакуации граждан и сотрудников пограничного пункта «Дарьяли». В безопасное место вывезли в том числе работников патрульной полиции, таможни и пограничной службы.

В качестве дополнительной меры власти перекрыли движение всех видов транспорта возле села Гвелети. Ограничения действуют в обе стороны.

Когда автомобильное сообщение между странами возобновится, пока неизвестно. Решение об открытии дороги будет зависеть от ситуации в Девдоракском ущелье.