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Опубликовано 25 сентября, 07:01

Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы селя

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Около тысячи человек не могут пересечь российско-грузинскую границу из-за угрозы схода селя. Единственный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс закрыли в обоих направлениях, сообщает SHOT.

Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. Видео © Telegram / SHOT

По словам путешественников, автомобили начали разворачивать ещё около пяти утра. Перед КПП образовались многокилометровые очереди, часть водителей остановилась на стоянке в грузинском посёлке Коби.

Причиной ограничений стал сигнал системы раннего предупреждения в районе Девдоракского ледника. После прошедшего накануне ливня датчики зафиксировали повышение уровня воды, что могло свидетельствовать об опасности схода селевого потока.

МВД Грузии сообщило об эвакуации граждан и сотрудников пограничного пункта «Дарьяли». В безопасное место вывезли в том числе работников патрульной полиции, таможни и пограничной службы.

В качестве дополнительной меры власти перекрыли движение всех видов транспорта возле села Гвелети. Ограничения действуют в обе стороны.

Когда автомобильное сообщение между странами возобновится, пока неизвестно. Решение об открытии дороги будет зависеть от ситуации в Девдоракском ущелье.

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Ранее Life.ru сообщал, что 13 августа около тысячи человек уже застревали на границе России и Грузии из-за угрозы камнепада. Тогда также сработала система предупреждения в Девдоракском ущелье, после чего сотрудники КПП «Дарьяли» эвакуировали людей. В тот же день движение через Верхний Ларс восстановили для всех видов транспорта.

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Дарья Денисова
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