Бомбический десерт: Мужчине разорвало рот из-за взрывчатки, замаскированной под сладость
В Индии мужчина погиб после взрыва бомбы, которую выдали за сладость
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Житель индийского штата Мадхья-Прадеш погиб после того, как у него во рту взорвалось устройство для охоты на диких кабанов, замаскированное под местную сладость расгулла. О трагедии в деревне Падария Чханта сообщило издание The New Indian Express со ссылкой на полицию.
Погибшему Раджендре Бараутии было 35 лет. Вечером 10 ноября он поужинал с семьёй и устроился во дворе возле костра. Примерно через час к нему присоединился односельчанин Рамабхагат Бараутия. Мужчины разговорились.
Во время беседы гость протянул Раджендре расгуллу. Мужчина принял угощение и откусил его. В этот момент сработало взрывное устройство, которое используют для охоты на диких кабанов. Взрыв нанёс ему тяжёлые травмы ротовой полости.
Родственники срочно доставили пострадавшего в районную больницу на авторикше. Несмотря на медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось — он скончался во время лечения. На следующий день полиция организовала вскрытие и передала тело семье.
Правоохранители возбудили дело против Рамабхагата Бараутии по статье 105 индийского закона BNS, а также статьям 3 и 4 Закона о взрывчатых веществах. Следователи выясняют, откуда у мужчины появилось взрывное устройство и почему он передал его односельчанину.
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