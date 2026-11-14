Житель индийского штата Мадхья-Прадеш погиб после того, как у него во рту взорвалось устройство для охоты на диких кабанов, замаскированное под местную сладость расгулла. О трагедии в деревне Падария Чханта сообщило издание The New Indian Express со ссылкой на полицию.

Погибшему Раджендре Бараутии было 35 лет. Вечером 10 ноября он поужинал с семьёй и устроился во дворе возле костра. Примерно через час к нему присоединился односельчанин Рамабхагат Бараутия. Мужчины разговорились.

Во время беседы гость протянул Раджендре расгуллу. Мужчина принял угощение и откусил его. В этот момент сработало взрывное устройство, которое используют для охоты на диких кабанов. Взрыв нанёс ему тяжёлые травмы ротовой полости.

Родственники срочно доставили пострадавшего в районную больницу на авторикше. Несмотря на медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось — он скончался во время лечения. На следующий день полиция организовала вскрытие и передала тело семье.

Правоохранители возбудили дело против Рамабхагата Бараутии по статье 105 индийского закона BNS, а также статьям 3 и 4 Закона о взрывчатых веществах. Следователи выясняют, откуда у мужчины появилось взрывное устройство и почему он передал его односельчанину.