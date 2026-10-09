Молочный коктейль из немытого блендера убил 12-летнюю девочку

В Лондоне завершилось разбирательство о смерти 12-летней Мии, выпившей молочный коктейль с остатками фундука. Об итогах пишет Independent. Трагедия произошла в августе 2023 года.

Школьница пришла в Pop Inn Cafe вместе с тётей и сестрой и заказала Twix. У неё была аллергия на орехи, а оборудование после предыдущего заказа не очистили. В составе того напитка, приготовленного с Kinder Bueno, был фундук. Его следы попали в следующую порцию и вызвали стремительно развивающуюся анафилаксию.

Позднее ребёнок потерял сознание дома у родственницы. Экстренная помощь и перевод в реанимацию детской больницы Evelina London не спасли Мию.

Записи камер подтвердили, что управляющий заведением Барис Юджель не вымыл блендер. В декабре 2024 года он признал вину по шести обвинениям, связанным с безопасностью еды. В январе 2025-го ему назначили штраф £18 тысяч и 100 часов общественных работ.

Родители погибшей добиваются изменений в контроле пищевых аллергенов. Они надеются, что принятые меры помогут уберечь другие семьи от подобной утраты.

В сентябре в Керчи владельца кафе осудили после отравления 27 посетителей, включая 13 детей. Суд установил нарушения при приготовлении еды и допуск сотрудников без обязательного медосмотра. Предпринимателю назначили шесть месяцев ограничения свободы, а каждому несовершеннолетнему потерпевшему — компенсацию 100 тысяч рублей.