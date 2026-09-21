В Керчи владельца кафе осудили после отравления 27 человек

В Керчи суд приговорил владельца кафе к шести месяцам ограничения свободы после массового отравления посетителей в 2024 году. По материалам дела, острая кишечная инфекция возникла у 27 человек, в том числе 13 детей. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

Суд установил, что предприниматель допустил к работе с пищевой продукцией сотрудников, которые не прошли обязательный медицинский осмотр. Нарушения технологического процесса привели к заражению приготовленной еды бактериями и распространению кишечной инфекции среди клиентов.

Помимо ограничения свободы, суд удовлетворил иски прокурора в интересах всех 13 несовершеннолетних потерпевших. Каждому ребёнку присудили по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда — всего 1,3 млн рублей.

Уголовное дело расследовали по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Следствие завершилось в начале 2026 года, после чего материалы направили в Керченский городской суд.

История началась в сентябре 2024 года. Первоначально сообщалось о 12 госпитализированных после заказа еды из керченского суши-бара, однако впоследствии следствие установило значительно большее число пострадавших — 27 человек.