Президент США Дональд Трамп раскритиковал прежнюю практику американских военных интервенций, заявив, что Вашингтон тратил огромные деньги на бомбардировки других стран, разрушал человеческие жизни, а затем просто выводил войска. Об этом глава Белого дома рассказал на митинге сторонников Республиканской партии в штате Джорджия.

«Раньше мы приходили, бомбили людей, а потом уходили. Какого чёрта? Мы разрушали жизни, это обходилось нам в целое состояние, и мы уходили. Что мы делаем?» — возмутился американский лидер.

Трамп также заявил, что прежние администрации США не следовали принципу «победитель получает всё». По его мнению, результаты военных операций не соответствовали огромным затратам и последствиям для населения стран, где действовали американские войска.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана во время телефонного разговора 9 октября. Помимо ближневосточного кризиса, президенты затронули украинское урегулирование и двусторонние отношения.