Трамп исключил ядерный удар по Ирану и объяснил своё решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен использовать ядерное оружие в ходе боевых действий против Ирана. Американский лидер считает, что у Соединённых Штатов нет необходимости прибегать к таким мерам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Я не стал бы применять ядерное (оружие против Ирана. — Прим. Life.ru). В этом нет необходимости для нас», — сказал глава Белого дома.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного расширения американской военной операции против Ирана. Ранее СМИ сообщали, что Пентагон изучает несколько сценариев дальнейших атак, включая удары по энергетической инфраструктуре и объектам ядерной программы Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что американское военное командование рассматривает возможность применения против Ирана крупнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». По информации CNN, потенциальными целями могут стать энергетические объекты и подземные сооружения, которые Вашингтон и Тель-Авив связывают с иранской ядерной программой. Один из рассматриваемых объектов находится в районе горы Пикакс, также известной как Коланг Газ Ла или Кирка. Однако американские специалисты сомневаются, что MOAB сможет разрушить укреплённые помещения глубоко под землёй, поскольку боеприпас предназначен прежде всего для поражения целей мощной взрывной волной. Масса авиабомбы достигает примерно 9,8 тонны, а впервые США применили её в боевых условиях в 2017 году против подземных тоннелей террористов в Афганистане.