Последний козырь Пентагона: Куда США уронят «мать всех бомб» для сокрушения Ирана

Соединённые Штаты могут задействовать сверхмощную авиабомбу GBU-43/B MOAB, известную как «мать всех бомб», для новых ударов по Ирану. Однако запасы такого вооружения у американской армии могут быть ограничены. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению специалиста, Вашингтон заинтересован в уничтожении объектов иранской оборонной промышленности, укрытых глубоко под землёй. Речь идёт о предприятиях, защищённых массивными железобетонными конструкциями и скальными породами. При этом эффективность применения MOAB против подобных укреплений остаётся под вопросом.

Леонков также обратил внимание на необычную публичность обсуждения возможной атаки. По его оценке, американские власти фактически заранее предупреждают Тегеран о предполагаемом использовании тяжёлого вооружения. Подобные заявления, считает эксперт, дают иранской стороне дополнительное время для подготовки к потенциальным ударам.

Отдельно собеседник издания затронул предположения о возможном применении Вашингтоном тактического ядерного оружия. По его мнению, такой сценарий сопряжён с серьёзными политическими последствиями и риском опасной эскалации.

«Прецедент использования ТЯО будет осуждён мировой общественностью и станет нехорошей практикой», — подчеркнул Леонков.

Аналитик предположил, что именно опасения относительно последствий ядерного удара могут подталкивать американское руководство к рассмотрению других вариантов воздействия на Иран, включая применение особо мощных неядерных боеприпасов.

Ранее Life.ru сообщал о разработке в США сценариев ударов по иранским ядерным и энергетическим объектам с использованием «матери всех бомб». По информации CNN, окончательное решение о проведении операции пока не принято. При этом американские специалисты сомневаются, что MOAB сможет разрушить хорошо защищённые подземные сооружения.