Бомбу нашли под машиной в Ставрополе

В Ставрополе специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное под автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку бомбу не успели привести в действие, сообщили в оперативных службах региона.

«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем. Специалисты обезвредили это устройство. Никто не пострадал», — рассказал собеседник ТАСС.

По факту обнаружения взрывчатки проводится проверка. Обстоятельства установки устройства и личности причастных пока не раскрываются.