Бомбу нашли под машиной в Ставрополе
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В Ставрополе специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное под автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку бомбу не успели привести в действие, сообщили в оперативных службах региона.
«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем. Специалисты обезвредили это устройство. Никто не пострадал», — рассказал собеседник ТАСС.
По факту обнаружения взрывчатки проводится проверка. Обстоятельства установки устройства и личности причастных пока не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал о предотвращении теракта против участника СВО в Ставропольском крае. Тогда сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался заминировать автомобиль бывшего военнослужащего. Подозреваемый предварительно изучил обстановку возле дома предполагаемой жертвы и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства.