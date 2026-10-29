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Опубликовано 29 октября, 17:12

Бомбу нашли под машиной в Ставрополе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Ставрополе специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное под автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку бомбу не успели привести в действие, сообщили в оперативных службах региона.

«Было обнаружено взрывное устройство, установленное под автомобилем. Специалисты обезвредили это устройство. Никто не пострадал», — рассказал собеседник ТАСС.

По факту обнаружения взрывчатки проводится проверка. Обстоятельства установки устройства и личности причастных пока не раскрываются.

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Ранее Life.ru сообщал о предотвращении теракта против участника СВО в Ставропольском крае. Тогда сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался заминировать автомобиль бывшего военнослужащего. Подозреваемый предварительно изучил обстановку возле дома предполагаемой жертвы и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства.

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Андрей Бражников
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