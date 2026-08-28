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28 августа, 07:30

СВУ под машину военного в Петербурге подложила девушка — она сбежала в Кишинёв

Установившая СВУ под авто офицера 24-летняя россиянка сбежала в Кишинёв

Следствие установило личность подозреваемой в покушении на подполковника подразделения ВВС и ПВО. По информации «Фонтанки», преступницей оказалась 24-летняя женщина, прибывшая в Петербург из другого региона.

Несколько месяцев назад с россиянкой связались в мессенджере. Иностранные кураторы проводили психологическую обработку, навязывали антигосударственную идеологию и убеждали, что она «живёт в неправильной стране». В итоге девушку уговорили совершить диверсию в обмен на обещания переезда и благополучия на территории Украины.

Вечером 26 августа исполнительница добралась до Славянки, нашла транспортное средство офицера и закрепила мощное самодельное взрывное устройство прямо под креслом водителя. После завершения «задания» она сразу направилась в аэропорт Пулково. Уже к пяти утра женщина вылетела в Турцию.

Когда сотрудники ФСБ и уголовного розыска вычислили злоумышленницу, оперативно-розыскные мероприятия показали, что внутри страны искать её бессмысленно. Силовики связались с турецкими коллегами, чтобы задержать беглянку.

Однако зарубежные правоохранители сообщили, что подозреваемая не задержалась в Турции и уже вылетела в Кишинёв. По предварительным данным, оттуда она планировала добраться до украинской границы.

Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге
Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге

Напомним, что всё произошло утром 27 августа в петербургской Славянке. По данным Life.ru, китайский кроссовер взорвался практически сразу после запуска двигателя: у машины выбило заднее стекло, отлетели капот и бампер, а обломки разбросало на десятки метров. Жертвой оказался военный. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи осмотрели место ЧП и назначили судебные экспертизы для установления точной причины взрыва.

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Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
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