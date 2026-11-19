Пирс Броснан поддержал выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. В соцсетях экс-агент 007 тепло поздравил актёра, сыгравшего его сына в кино.

«Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь великолепен», — написал Броснан.

73-летний артист также признался, что с теплотой вспоминает съёмки мелодрамы «Помни меня», вышедшей в 2010 году. В этой картине он сыграл отца персонажа Паттинсона. Теперь, спустя 16 лет, обоим актёрам довелось стать частью истории одной из самых известных кинофраншиз.

Броснан отметил, что с удовольствием наблюдал за профессиональным развитием бывшего экранного сына. Он высоко оценил его творческие достижения и посоветовал наслаждаться новым этапом карьеры. К поздравлению актёр приложил чёрно-белое изображение Паттинсона в классическом костюме агента 007.

Сам Броснан исполнял роль британского секретного агента в четырёх фильмах с 1995 по 2002 год. Зрители помнят его по картинам «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не сейчас». Позднее роль перешла к Дэниелу Крейгу.